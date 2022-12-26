В Судогде задержали 48-летнего поджигателя «Газелей». На прошлой неделе (20-го декабря) в дежурную...

В Судогде задержали 48-летнего поджигателя «Газелей». На прошлой неделе (20-го декабря) в дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району обратился предприниматель. Выяснилось, что у него сгорели две «Газели», а третья пострадала частично.Ущерб мужчина оценил в крупную сумму - 3 700 000 рублей, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.По записям видеонаблюдения стало понятно, что ночью на территорию организации проник посторонний. Он зашел в незапертый гараж, где находились машины, после чего и произошло возгорание.«Тайным» поджигателем оказался 48-летний бывший работник организации. Мстил он или просто таким образом «развлекался» - станет понятно в ходе разбирательств.Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества»).Фото: 33.мвд.рф