Открытие спуска ожидается через неделю.

В Веризино построили новую горнолыжную трассу. Открытие спуска ожидается через неделю.В выходные вице-губернатор Владимир Куимов и директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач выехали на место возведения объекта.Инвестпроект реализовывает компания «Ремтех». Рабочее название склона - «Спортивный курорт «Мономах». Уже построены горнолыжная и лыжные трассы. В перспективе планируется появление гостиницы, крытой ледовой площадки и другой инфраструктуры.«Попросили инвестора подготовить все необходимые документы для участия в программах господдержки, чтобы ускорить реализацию проекта», - резюмировал Владимир Куимов.