Во Владимирской области завершилось голосование за выбор населённых пунктов, где проведут мобильный интернет. Уже в 2023 году 4G заработает в следующих населенных пунктах. Камешковский район:

Во Владимирской области завершилось голосование за выбор населённых пунктов, где проведут мобильный интернет. Уже в 2023 году 4G заработает в следующих населенных пунктах. Камешковский район: д.Карякино, с.Усолье Юрьев-Польский район: с.Городище, с.Сосновый Бор, с.Матвейщево, с.Горки Петушинский район: п.Сушнево-1 Судогодский район: д.Гридино Ковровский район: д.Верхутиха, с.Пантелеево, п.Восход Муромский район: с.Татарово Меленковский район: д.Малый Санчур, д.Левенда, с.Войново Вязниковский район: