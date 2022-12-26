В Юрьев-Польском районе незаконно исключили из реестра противопожарных водоемов одно из...

В Юрьев-Польском районе незаконно исключили из реестра противопожарных водоемов одно из озёр.Стало известно, что в селе Косагово решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (и обеспечению пожарной безопасности) администрации Юрьев-Польского района - местное озеро было исключено из реестра противопожарных водоемов.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что это решение противоречит требованиям Положения о комиссии, «поскольку принято не большинством голосов».Кроме того, выяснилось, что и дорога по дамбе в село Косагово, которая соединяет две части населенного пункта, до сих пор не включена в «перечень автомобильных дорог местного значения». Из-за этого не проводятся своевременные ремонтные работы.Прокуратурой в адрес главы администрации Юрьев-Польского района внесено представление. Устранение нарушений взято на контроль.Фото: pxfuel.com