Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Многоэтажки преткновения
Две семнадцатиэтажные свечки...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Многоэтажки преткновения
Две семнадцатиэтажные "свечки" вместо старого СНТ. Почему жители улицы Жуковского областного центра против такого соседства?
- Мировой праздник
Праздник в компании друзей со всего мира. В ВлГУ прошел традиционный интернациональный Новый год.
- Золотая грива
От арабских скакунов до ездовых собак. Где в регионе можно стать настоящим наездником-каюром?