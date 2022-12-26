Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Многоэтажки преткновения Две семнадцатиэтажные свечки...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Многоэтажки преткновенияДве семнадцатиэтажные "свечки" вместо старого СНТ. Почему жители улицы Жуковского областного центра против такого соседства?- Мировой праздникПраздник в компании друзей со всего мира. В ВлГУ прошел традиционный интернациональный Новый год.- Золотая гриваОт арабских скакунов до ездовых собак. Где в регионе можно стать настоящим наездником-каюром?