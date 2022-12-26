Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - В ожидании автобуса Автобусы ходят...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- В ожидании автобусаАвтобусы ходят редко, не по расписанию и всегда битком. Жители микрорайона Веризино устали от квеста "уехать на работу". Что говорят в мэрии?- Подарок защитнику 33Подарок защитнику: доставить срочно. Какой груз бойцам в зону спецоперации направили самые юные жители нашего региона?- Студенческая жизньУчёба, а ещё добрые дела и социальные проекты. Итоги студенческих инициатив и достижений в ВлГУ.