Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- В ожидании автобуса
Автобусы ходят...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- В ожидании автобуса
Автобусы ходят редко, не по расписанию и всегда битком. Жители микрорайона Веризино устали от квеста "уехать на работу". Что говорят в мэрии?
- Подарок защитнику 33
Подарок защитнику: доставить срочно. Какой груз бойцам в зону спецоперации направили самые юные жители нашего региона?
- Студенческая жизнь
Учёба, а ещё добрые дела и социальные проекты. Итоги студенческих инициатив и достижений в ВлГУ.