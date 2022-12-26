Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- 17 этажей преткновения
Две семнадцатиэтажные свечки...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- 17 этажей преткновения
Две семнадцатиэтажные "свечки" вместо старого СНТ. Почему жители улицы Жуковского областного центра против такого соседства?
- С верой в чудо
Добрые волшебники бывают не только в сказке. Волонтёры подарили праздник детям мобилизованных земляков.
- Культурный фронт
Русскую культуру и духовные ценности защитит "Культурный фронт". Первое региональное отделение движения открылось на владимирской земле.