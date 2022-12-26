Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - 17 этажей преткновения Две семнадцатиэтажные свечки...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- 17 этажей преткновенияДве семнадцатиэтажные "свечки" вместо старого СНТ. Почему жители улицы Жуковского областного центра против такого соседства?- С верой в чудоДобрые волшебники бывают не только в сказке. Волонтёры подарили праздник детям мобилизованных земляков.- Культурный фронтРусскую культуру и духовные ценности защитит "Культурный фронт". Первое региональное отделение движения открылось на владимирской земле.