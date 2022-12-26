Вице-губернатор Александр Ремига объяснил, на что Владимирская область получит крупную федеральную...

Вице-губернатор Александр Ремига объяснил, на что Владимирская область получит крупную федеральную дотациюВладимирская область получит крупную федеральную дотацию за внедрение инвестиционного стандарта. 280 миллионов рублей - это один из самых больших траншей среди регионов, между которыми решено распределить деньги. Что это за средства и за что конкретно нас так поощрили, поговорили с гостем нашей студии, вице-губернатором Александром Ремигой.