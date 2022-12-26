Он погиб на отдыхе в Индии.

Владимир Киселёв прокомментировал с гибелью Павла Антова. Об этом спикер ЗС написал в телеграм-канале.Председатель Законодательного Собрания также добавил, что Антов всегда имел собственное мнение, был принципиальным и бескомпромиссным.«Он пользовался заслуженным уважением коллег, которые ценили его за профессионализм и личные качества. Для всей Владимирской области – это тяжёлая и невосполнимая утрата. Мои искренние соболезнования родным и близким», - резюмировал Владимир Киселёв.Напомним, что основатель ГК «Владимирский стандарт» погиб на отдыхе в Индии. Фигурируют разные версии случившегося. Точная причина смерти пока не называется.