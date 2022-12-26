Владимирцы уже в конце декабря смогут подать заявления на получение единого пособия на детей -...

Владимирцы уже в конце декабря смогут подать заявления на получение единого пособия на детей - через портал госуслуг, а с 9 января документы начнут принимать в МФЦ и офисах Социального фонда.Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учёт по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека: 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. При оформлении будет применяться комплексная оценка доходов и имущества семьи. Предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить на какое-то время прежние выплаты либо перейти на новое пособие. Родители детей, рождённых до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трёхлетнего возраста ребёнка.