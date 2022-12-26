Владимирцы смогут рассчитывать на максимальную выплату по больничному листу. Об этом сообщает...

Владимирцы смогут рассчитывать на максимальную выплату по больничному листу.Об этом сообщает пресс-служба Росконтроля. Верхняя граница месячной выплаты по больничному листу во Владимирской области вырастет с Нового года до 85 тыс. рублей.Если быть точнее, то максимум по больничному с 1-го января - 84 846 рублей, что соответствует 2 736 рублей в день.К слову, это касается лишь тех, например, кто проработал на «родном» предприятии более восьми лет. В таком случае владимирцы смогут рассчитывать на компенсацию в размере 100% зарплаты.Фото: pxfuel.com