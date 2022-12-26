Эксперты оценивали качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие людей, научно-технологическое развитие и образ жизни населения.

В 2022 году Владимирская область заняла 34 место в итоговом рейтинге РФ. Его опубликовали специалисты «РИА Рейтинг».Эксперты оценивали качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие людей, научно-технологическое развитие и образ жизни населения.Первые три строчки заняли Москва, Северная столица и Подмосковье.Для сравнения, соседи из Нижегородской области расположились на 7 строчке, рязанцы на 22 месте, жители Ярославской области на 29-ом, а текстильный край (Ивановская область) - на 65-ом.