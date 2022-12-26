Индийская полиция не увидела криминальной составляющей в трагической смерти в штате Одиша двух россиян, одним из которых был депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов. Об этом

Индийская полиция не увидела криминальной составляющей в трагической смерти в штате Одиша двух россиян, одним из которых был депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов. Об этом со ссылкой на Генеральное консульство России в индийской Калькутте, сообщили в ТАСС. Напомним, по информации индийского СМИ NDTV.com тело 65-летнего Антова было найдено в луже крови возле отеля в