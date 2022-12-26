Владимирский регион стал лидером по объему возмещения средств по программе энергоэффективного...

Владимирский регион стал лидером по объему возмещения средств по программе энергоэффективного капитального ремонта. Об этом сообщает администрация области.Заявка от региона стала самой большой в стране по объёму возмещения затрат из федерального бюджета. Размер субсидии - 131 млн рублей.Известно, что в 2022 году Владимирский регион продолжил своё участие в программе энергоэффективного капитального ремонта.Наша область подала заявку на получение финансовой поддержки от «Фонда содействия реформированию ЖКХ» для проведения энергоэффективного капитального ремонта в 64-х многоквартирных домах.Администрация региона поясняет: «Попадёт ли ваш дом в список - полностью зависит от активности жителей». Все ответы и консультацию можно получить, обратившись в Фонд капремонта области fondkr33.ru.Фото: pxfuel.com