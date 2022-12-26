Деньги потратят на строительство шести блочных котельных, обновление тепловых пунктов и замену теплосетей.

«Владимиртеплогаз» получит 806 млн рублей на модернизацию теплоснабжения Гусь-Хрустального. Решение утвердили депутаты Заксобрания.В течение следующих трёх лет предприятие вложит в реконструкцию коммуникаций и возведение котельных более миллиарда. Ещё 200 млн рублей «ВТГ» добавит из своих средств.Деньги потратят на строительство шести блочных котельных, обновление тепловых пунктов и замену инженерных сетей. Ожидается, что у 43 тысяч жителей повысится качество и надёжность теплоснабжения.Сумму в 806 млн компания получит от Фонда национального благосостояния в виде кредита под 3% годовых. Возвращать её будут в течение 25 лет.За проголосовали 26 депутатов, пятеро создержились, противников законопроекта не нашлось.