Они выставлены в зале госархива.

Во Владимире в госархиве открылась выставка к 100-летию создания СССР. Специалисты сделали доступными исторические документы тех времён.«Здесь представлено более уникальных 50 экспонатов, которые выставляются впервые: Конституция, продуктовые карточки, деньги, протоколы, письма, агитационные материалы», – рассказала директор Государственного архива Владимирской области Наталия Максимова.Сотрудниками архива также подготовлен сборник, в который вошли 425 документов, охватывающих период жизни страны с июля 1918 по март 1921 года. Тираж – 350 экземпляров. Книга будет доступна библиотеках 33-го региона.