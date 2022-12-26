Во Владимире мэрия до 15 января будет принимать заявки на благоустройство дворов Мэрия Владимира...

Во Владимире мэрия до 15 января будет принимать заявки на благоустройство дворовМэрия Владимира принимает заявки на благоустройство дворов многоквартирных домов - по муниципальной программе "Формирование современной городской среды".Все правила подачи заявки есть на сайте администрации областного центра. Там, в частности, указано, что нужно не просто приложить все необходимые документы, но и сделать схематичный чертеж с предполагаемыми изменениями. Подача заявки должна быть поддержана на общем собрании собственников.За время действия программы во Владимире по обращениям жителей обновили почти 200 дворов. Отметим, основные расходы, конечно, берет на себя бюджет города, но 3% от сметы запланированных работ необходимо оплатить владельцам квартир. Впрочем, эта сумма получается незначительной, говорится на сайте. Заявки на 23 год принимаются до 15 января.