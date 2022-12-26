Во Владимире на прохожего упал с крыши снежный ком, сбив с ног. После резкого потепления в регион...

Во Владимире на прохожего упал с крыши снежный ком, сбив с ног.После резкого потепления в регион вновь пришли заморозки. А значит над головами горожан опять нависла опасность - тяжёлые глыбы льда и снега.Сильным испугом и возможно лёгкими травмами отделался прохожий на улице в областном центре. Когда он проходил мимо Разина, 12, на него с крыши упал увесистый ком снега, сбив с ног.А такие "сталактиты" свисают с жилого дома на Горького. В МЧС ещё раз напоминают: не ходите под крышами и старайтесь выбирать безопасный путь. А в городской администрации просят незамедлительно сообщать о проблемных адресах в свою управляющую компанию или на горячую линию в городское управление ЖКХ.