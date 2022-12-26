Мероприятие состоялось у Дома культуры молодёжи.

Сотни владимирских детей приняли участие в акции МЧС «Пожарный Дед Мороз». Мероприятие состоялось у Дома культуры молодёжи.Сказочные гости поздравили ребят с наступающим праздником, после чего Дед Мороз и Снегурочка закружили собравшихся в танцах и хороводе. Для детей было подготовлено несколько площадок. Спасатели продемонстрировали амуницию пожарных и помогали её примерять, желающих также катали на квадроцикле. Все участники акции могли посидеть в кабине пожарной машины. Тут же проводились соревнования по перетягиванию пожарного рукава.«Главным подарком для маленьких жителей Владимира стал подъём на автоподъёмнике к ёлке, на которую ребята вешали игрушки, сделанные своими руками. Они поднимались вместе с Дедом Морозом, который помогал украсить хвойную красавицу», - рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.