Её должны снести.

Арбитражный суд запретил эксплуатацию на Большой Нижегородской. Высота здания превышает максимально разрешённые параметры.Медучреждение построено в 2010 году, но после реконструкции в 2014-ом трёхэтажное здание стало незаконным. Фемида постановила снести его. Однако постройка стоит до сих пор.И вот, в ожидании демонтажа в ноябре текущего года диагностический центр прекратил приём пациентов. Однако клиника не закрылась полностью. В другом корпусе продолжается проведение исследований сданных анализов.Добавим, что организация лишена лицензии. Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении приговора суда. Эксплуатация здания запрещена. Предполагается, что все перечисленные санкции должны побудить собственников снести объект.