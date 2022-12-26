Во Владимире жители улицы Жуковского выступают против строительства новых 17-этажек в их районе Во...

Во Владимире жители улицы Жуковского выступают против строительства новых 17-этажек в их районеВо Владимире не утихают споры между мэрией и жителями улицы Жуковского. На территории старых садов СНТ "Текстильщик" планируют возвести две 17-этажки. Сторонников и противников точечной застройки выслушал Александр Сыпченко.Жильцы дома №18 по улице Жуковского негодуют. Под их окнами вот-вот начнется громадная стройка, которая не сулит им ничего хорошего. Старая панелька 80-х годов в опасной близости от будущей стройплощадки, заявляют люди.Виктор Спирин, житель ул. Жуковского:- Там очень плохие грунты, это все знают, в сторону оврага, если здесь ставить такие громадные кирпичные дома, там тысячи свай еще придется вбивать и я уверен, что дом может поползти.По словам жителей, массу споров вызывает и и сам проект застройки. К 2027 году здесь появятся два 17-этажных дома с подземной парковкой, а также новый детский сад на 120 мест. Появление 2 тысяч новоселов сразу скажется на загруженности улиц и дворов машинами.Жительница ул. Жуковского:- Мимо нашего дома ездят, 4 дома, наш пятый, теперь планируют еще 2 дома, дорога узкая.Ольга Корнилова, жительница ул. Жуковского:- Основная проблема этой застройки - это то, что нет подъездных путей и не планируется застройщиком никакой инфраструктуры, то есть не планируется никаких школьных мест.В мэрии заявляют: проект планировки квартала вынесен на общественное обсуждение. Любое конструктивное мнение обязательно учтут. Все предложения принимаются до 30 декабря этого года.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира:- Можно жителям, заинтересованным гражданам познакомиться с проектом застройки этого района, либо придя лично в Управление архитектуры и строительства на Октябрьском проспекте, 47, там на бумаге все развернуто, и подать свои замечания, предложения и так далее, либо познакомиться с этим проектом на сайте.Вопрос месторасположения будущей подъездной дороги пока открыт, заявляют в мэрии. Но она будет точно.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира:- Дорога там тоже нужна, потому что застройка там плотная и потенциальные жители, которые будут жить в этих 17-этажных домах, да и те, которые уже там живут, они нуждаются в дополнительном способе передвижения на своих автомобилях.А вот место расположения детского сада меняться уже не будет. Решение принято. Дошкольное учреждение возведут на подходящем участке муниципальной земли в районе дома №22 по улице Жуковского. Точная дата начала строительства пока не называется.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»