С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178473 владимирцев.

Во Владимирской области 26 декабря выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, 4 - в Ковровском, 3- в Вязниковском, по 2 - в Камешковском и Александровском, по 1 - в Кольчугинском и Суздалском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178473 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49555 заболевших во Владимире, 21097 - в Ковровском районе и 19276 - в округе Муром.