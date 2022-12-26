Следователи СК России на транспорте выясняют обстоятельства смерти женщины, которую 24 декабря сбила «Ласточка» на станции «Новая Жизнь» в Камешковском районе. По предварительным данным,

Следователи СК России на транспорте выясняют обстоятельства смерти женщины, которую 24 декабря сбила «Ласточка» на станции «Новая Жизнь» в Камешковском районе. По предварительным данным, около 15:30 на 224 км 4 пикет о/п «Новая Жизнь» перегона Камешково – Второво пассажирский поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину, которая переходила железную дорогу по настилу для пешеходного перехода. Машинист пытался