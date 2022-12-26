На федеральных трассах Р-132 и М-7, проходящих через Владимирскую область, в 2023 году появится восемь комплексов по контролю за погодой. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва –

На федеральных трассах Р-132 и М-7, проходящих через Владимирскую область, в 2023 году появится восемь комплексов по контролю за погодой. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». На Р-132 «Золотое кольцо» у деревни Кощеево (Судогодский район), у поселка Великодворский (Гусь-Хрустальный район), у деревни Лемешки (Суздальский район) и около моста через Клязьму