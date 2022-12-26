Изучать, познавать, действовать, именно с таким девизом ГБУ ВО «Экорегион» опубликовал экологический журнал по итогом экологического просвещения в регионе.

Экологическое просвещение населения - одно из направлений работы ГБУ ВО «Экорегион». Большое число конкурсов, просветительских лекций и мероприятий - все это сотрудники делают с одной лишь целью, воспитать экологическую культуру у жителей области.Изучать, познавать, действовать, именно с таким девизом ГБУ ВО «Экорегион» опубликовал экологический журнал по итогом экологического просвещения в регионе. Сотрудники учреждения уверены, что журнал позволит читателям лучше и качественнее узнавать об экологии родного края.Что же такого необычного в журнале? «Эковестник33» погружает в экологию глазами самих же читателей. Журнал полностью состоит из авторских работ, иллюстраций и кроссвордов, которые в течение всего года сотрудникам ГБУ ВО «Экорегион» отправляли участники экологических конкурсов. Журнал бесплатный, распространяется в электронном виде и доступен для просмотра и скачивания на всех платформах учреждения: в социальной сети в и на официальном учреждения.Хотелось бы отметить, что, выпустив полностью электронный экологический журнал, сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» наглядно продемонстрировали рациональное использование природных ресурсов, заменив бумагу на цифровой код.Приглашаем Вас к просмотру и чтению!