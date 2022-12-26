Во Владимирской области организаторы азартных игр отправятся в колонию Октябрьский районный суд г....

Во Владимирской области организаторы азартных игр отправятся в колониюОктябрьский районный суд г. Владимира признал виновными в незаконной организации и проведении азартных игр на территории г. Владимира четырех обвиняемых.Судом установлено, что житель Владимира с помощью трех подельников подобрал и обучил штат сотрудников и с июля 2018 года по август 2019 года, а также с 15 марта 2020 года по 30 июня 2020 года организовал и незаконно проводил азартные игры с использованием игрового оборудования.Приговором суда от 26.12.2022 двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев и 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и 200 тысяч рублей соответственно. Двум другим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяцев и 2 года условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Pexels.com