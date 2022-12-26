Во Владимирской области отмечено снижение темпов заболеваемости гриппом и ОРВИ Свыше 22 тысяч...

Во Владимирской области отмечено снижение темпов заболеваемости гриппом и ОРВИСвыше 22 тысяч жителей региона с признаками ОРВИ обратились за медицинской помощью за последнюю неделю. Из них больше 9 с половиной тысяч - дети.Недельный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 141 процент, отмечают в Управлении Роспотребнадзора. Больше всего болеют во Владимире, Юрьеве-Польском, Гусь-Хрустальном, Собинском и Муромском районах. За последние 7 дней в области выявлены 24 случая свиного гриппа. А всего с начала эпидсезона их выявлено 93.Специалисты напоминают: грипп А (штамма H1 N1) протекает очень тяжело. Первичная вирусная пневмония быстро прогрессирует и, в отличие от бактериальной, нечувствительна к антибиотикам, а при отсутствии правильного лечения способна привести к летальному исходу. Самым эффективным методом профилактики гриппа остаётся вакцинация. Массовая иммунизация в регионе завершена, однако в частном порядке сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, а также в пунктах вакцинации в общественных местах.Однако отмечено снижение темпов заболеваемости гриппом и ОРВИ на 15 процентов. На 34% снизилось количество вызовов скорой. По вирусным койкам есть небольшой запас – 40 свободных мест, по ковидным - 60.Как сообщили на планерке у губернатора, зафиксировано три летальных исхода от свиного гриппа. Следует отметить, что заболевшие были не привиты. Вакцинация от гриппа в области продолжается, и вакцин достаточное количество.На настоящий момент полностью закрытых на карантин школ в области нет. На 23 декабря закрыто частично 23 школы.Что касается работы поликлиник в праздничные дни, то они будут функционировать по разработанному графику.