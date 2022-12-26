В порядок приведено более 100 погонных метров сооружений.

Во Владимирской области отремонтировали четыре моста. В порядок приведено более 100 погонных метров сооружений.В эксплуатацию введены путепроводы через реки Рпень в Суздальском районе, Бачевка в Александровском районе, Илевна в Муромском районе и Пыжовик в Вязниковском районе.На последнем объекте подрядчики восстановили береговые и промежуточные опоры, заменили железобетонные плиты пролётных строений, укрепили конусы и устроили сопряжение моста с насыпью. Уложен асфальт и установлено новое ограждение.На мостовом переходе через Рпень выполнено устройство очистных сооружений. Переезде через Илевну расширена проезжая часть и созданы тротуары. На мосту через Бачевку уложена монолитная плита, укреплены конусы опор, появилось ограждение.