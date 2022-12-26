На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
11 — во Владимире
6 — в Гусь-Хрустальном районе
5 — в Муромском районе
4 — в Ковровском районе
3 — в Вязниковском районе
2 — в Камешковском районе
2 — в Александровском районе
1 — в Кольчугинском районе
1 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178473 случая заболевания.
Выздоровели за сутки во Владимирской области 38 пациентов с диагнозом коронавирус. Случаев с летальным исходом не зафиксировано.