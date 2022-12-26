На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 — во Владимире6 — в Гусь-Хрустальном районе5 — в Муромском районе4 — в Ковровском районе3 — в Вязниковском районе2 — в Камешковском районе2 — в Александровском районе1 — в Кольчугинском районе1 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178473 случая заболевания.Выздоровели за сутки во Владимирской области 38 пациентов с диагнозом коронавирус. Случаев с летальным исходом не зафиксировано.