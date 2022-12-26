Депутаты Заксобрания Владимирской области внесли новые изменения в областной административный кодекс. Раньше фиксировать неправильную парковку автомобилей, стоящих на газонах, цветниках

Депутаты Заксобрания Владимирской области внесли новые изменения в областной административный кодекс. Раньше фиксировать неправильную парковку автомобилей, стоящих на газонах, цветниках и детских площадках было довольно сложно. Теперь для этого достаточно лишь фотографии с нарушением. До поправок для возбуждения дела служил протокол или постановление прокурора, потом его рассматривала административная комиссия и выносила решение. Этот процесс занимал