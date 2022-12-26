Ряд СМИ и Telegram-каналы стали активно обсуждать распространившийся в соцсетях видеоролик, в котором некие бойцы записали обращение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

Ряд СМИ и Telegram-каналы стали активно обсуждать распространившийся в соцсетях видеоролик, в котором некие бойцы записали обращение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.Ряд СМИ и Telegram-каналы стали активно обсуждать распространившийся в соцсетях видеоролик, в котором некие бойцы записали обращение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин."Дни.ру" поинтересовались у него, кто жалуется военачальни ку на нехватку боеприпасов – украинские националисты или представители ЧВК "Вагнер". Бизнесмен , что специально для ответа на этот вопрос "заехал к ребятам в землянки"."Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел. Наша главная задача и их тоже, они все время об этом говорят, идти и брать Бахмут. Я думаю, что взятие Бахмута уже давно не за горами", — сказал предприниматель в голосовом сообщении, которое разместила пресс-служба компании "Конкорд".Бизнесмен выразил надежду, что все проблемы, которые появляются у бойцов ЧВК "Вагнер", будут решены. Он также передал журналистам послание от "вагнеровцев", с которыми он встретился."Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. А когда вытаскиваешь каждый день тела своих товарищей и последний раз их видишь, то боеприпасы очень нужны. Тогда хочется, чтобы все шевелились и хоть как-то задумывались над тем, каково им находиться там, на передовой", — озвучил их точку зрения Пригожин.