За прошедшую неделю с 19 по 25 декабря на дорогах Владимирской области, несмотря на трудные погодные условия, произошло значительно меньше аварий, чем за прошлые недели. За семь дней

За прошедшую неделю с 19 по 25 декабря на дорогах Владимирской области, несмотря на трудные погодные условия, произошло значительно меньше аварий, чем за прошлые недели. За семь дней зафиксировано 10 автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек, в том числе 2 детей. Всего было оформлено 529 происшествий с материальным ущербом. Не обошлось и без пьяных