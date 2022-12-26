Публиковать имена депутатов с результатами голосования и стенограммы с заседаний. Такую инициативую озвучили на последнем в году заседании Заксобрания. Руководитель фракции

Публиковать имена депутатов с результатами голосования и стенограммы с заседаний. Такую инициативую озвучили на последнем в году заседании Заксобрания. Руководитель фракции “Справедливая Россия” Сергей Бирюков предложил сделать деятельность областного парламента более открытой и прозрачной. Сергей Бирюков, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании области Публиковать список с результатами голосования каждого из депутатов в случае, если проводилось