На суде обвиняемый заявил, что стрелял в целях самообороны, но судья принял сторону гособвинения. Фигурант получил 12 лет колонии и штраф 120 тысяч рублей.

Житель Петушинского района застрелил мужчину из сигнального пистолета, переделанного под боевой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Летом 2020 года житель деревни Глубоково купил два сигнальных пистолета, которые переделал под огнестрельные. В интернете он купил патроны и порох. Арсенал хранился дома.Летом 2022 года к дому оружейного мастера подъехали двое незнакомцев. Произошла ссора. Хозяин сходил в жилище за пистолетом и дважды выстрелил в одного из обидчиков. Одна пуля угодила в голову. Мужчина умер. Затем душегуб стал угрожать убийством его другу, но последнему удалось скрыться. История закончилась уголовным делом.На суде обвиняемый заявил, что стрелял в целях самообороны, но судья принял сторону гособвинения. Фигурант получил 12 лет колонии и штраф 120 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.