Бурная личная жизнь Анастасии Волочковой многим не дает покоя. Сама же балерина плевать хотела на тех, кто ее осуждает.

Бурная личная жизнь Анастасии Волочковой многим не дает покоя. Сама же балерина плевать хотела на тех, кто ее осуждает.Романам Анастасии Волочковой уже давно не ведет счет, кажется, сама Волочкова. Ухажеры и женихи меняются очень часто, однако балерина не видит в этом большой проблемы. Она много раз говорила, что живет так, как хочет, и никто не смеет ей указывать. Балерина наслаждается вниманием мужчин и не оставляет надежд встретить того единственного, с которым можно будет прожить до самой смерти.Эксперт по женским тренингам Юлия Прокудина уверена: Волочкова очень любит мужское внимание. "Она живет по своим законам. Успешной женщине никто не может навязывать правила поведения. Любая женщина в ее возрасте хотела бы себя окружать молодыми мужчинами!", – заключила собеседница "Дни.ру".По словам Прокудиной, Анастасия питается энергией, которую получает от ухажеров. "Любит так жить – в центре внимания! Она умеет создать шум и по-настоящему получать удовольствие от своих действий", – сказала Юлия. Так, можно сказать, всплыла голая правда про балерину, и поспорить с этой истиной сложно.Ранее общественность обсуждала помолвку Анастасии Волочковой с бизнесменом-кондитером Дмитрием. Сама артистка рассказывала, что была поражена сюрпризами, которые устраивал для нее мужчина. Вскоре стало известно, что у него есть законная жена. Подробнее об этом "Дни.ру".