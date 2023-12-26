Больше всего вирусом заразилось жителей региональной столицы.

Во Владимирской области у 1519 человек врачи диагностировали ковид. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Выяснилось, что заболеваемость выросла на 0,5%.Больше всего вирусом заразилось жителей региональной столицы. Всего 408 случаев. Еще в тройке лидеров оказался Гусь-Хрустальный район. Там 260 заболевших. Еще Ковровский район - там 238 человек.Меньше всего заболевших Судогодском районе - 7 человек, в Собинском - 3 человека, в Петушинском - 1.