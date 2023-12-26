Экс-руководителя признали виновным в злоупотреблении полномочиями, сообщили в прокуратуре. Как мы писали ранее, экс-руководителя обвиняли в причинении ущерба предприятию – более 30

Экс-руководителя признали виновным в злоупотреблении полномочиями, сообщили в прокуратуре. Как мы писали ранее, экс-руководителя обвиняли в причинении ущерба предприятию – более 30 миллионов рублей. Установлено, что в 2018 году Лебедев заключил договор на поставку тракторов с аффилированным ему ООО «ТерриАнт». Несмотря на то, что эта организация накопила задолженность, осужденный не предпринимал мер, чтобы ее погасили,