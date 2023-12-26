Приговор вынес Октябрьский суд.
Бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева осудили на 8 лет за взятки. Приговор вынес Октябрьский суд.
Так, экс-чиновник брал две взятки на общую сумму один миллион 615 тысяч рублей. Последний раз, в 2018 году, через посредника он получил ровно «лимон», чтобы тот выполнил приёмку работ по контракту. Остальные 615 тысяч он взял за покровительство директора государственного бюджетного учреждения.
В суде бывший коллега Орловой свою вину не признал. Но решение суда не поменялось – 8 лет тюрьмы строгого режима, штраф 30 миллионов рублей и лишение права занимать должности в госорганах на семь лет. Взятые Чагаевом деньги были также изъяты в пользу государства.