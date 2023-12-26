Приговор вынес Октябрьский суд.

Бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева осудили на 8 лет за взятки. Приговор вынес Октябрьский суд.Так, экс-чиновник брал две взятки на общую сумму один миллион 615 тысяч рублей. Последний раз, в 2018 году, через посредника он получил ровно «лимон», чтобы тот выполнил приёмку работ по контракту. Остальные 615 тысяч он взял за покровительство директора государственного бюджетного учреждения.В суде бывший коллега Орловой свою вину не признал. Но решение суда не поменялось – 8 лет тюрьмы строгого режима, штраф 30 миллионов рублей и лишение права занимать должности в госорганах на семь лет. Взятые Чагаевом деньги были также изъяты в пользу государства.