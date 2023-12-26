В сентябре 2022 года Рената Чагаева уже судили, тогда его приговорили к 8 годам лишения свободы. Затем приговор отменили, а теперь снова вынесли. Напомним, в 2018 году чиновник способствовал

В сентябре 2022 года Рената Чагаева уже судили, тогда его приговорили к 8 годам лишения свободы. Затем приговор отменили, а теперь снова вынесли. Напомним, в 2018 году чиновник способствовал принятию решений и подписанию акта выполненных работ по реконструкции незавершенного строительства корпуса медучреждения. За помощь Чагаева через посредников «отблагодарили» одним миллионом рублей. В период с декабря