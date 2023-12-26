Бывшему заместителю губернатора Владимирской области отменили приговор за взятки и вынесли точно...

Бывшему заместителю губернатора Владимирской области отменили приговор за взятки и вынесли точно такой же.Напомним, что уголовное дело было Рената Чагаева было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета. По материалам следствия, в марте 2018 года осужденный получил через посредника взятку от директора одной из коммерческих фирм в размере 1 млн рублей. За способствование в подписании должностными лицами подконтрольного учреждения «Облстройзаказчик» актов выполненных работ по государственному контракту на реконструкцию недостроенного терапевтического корпуса для нужд Гусь-Хрустальной городской больницы.Кроме того, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года Чагаев на принадлежащие ему банковские карты получил от того же лица взятку в сумме 615 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе.В сентябре прошлого года Чагаев был приговорен к лишению свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей.А в прошлом феврале судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.Октябрьский районный суд города Владимира вновь осудил за взятки бывшего заместителя губернатора, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Дело в том, что приговор был отменен судом кассационной инстанции и был снова направлен на рассмотрение в суд первой инстанции. Который опять признал Чагаева виновным в получении двух взяток в крупном размере. И снова дал ему 8 лет строгого режима и штрафом 30 миллионов рублей.Кроме того, в доход государства были конфискованы денежные средства в размере 1 615 000 рублей, полученные осужденным в результате совершения преступлений, отметили в суде.Приговор в законную силу не вступил.Фото: ГТРК Владимир