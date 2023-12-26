Бывший руководитель «Ковровского электромеханического завода» признан виновным в злоупотреблении...

Бывший руководитель «Ковровского электромеханического завода» признан виновным в злоупотреблении полномочиями.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что в 2018 году Владимир Лебедев дал указание - заключить договор на поставку тракторов с аффилированным ему ООО «ТерриАнт». В дальнейшем, используя свои полномочия, несмотря на наличие задолженности указанной организации перед заводом, давал указания об отгрузке продукции, чем еще больше увеличивал долг. Уточняется, что он в итоге превысил 20 миллионов рублей на момент увольнения Лебедева.Правда, впоследствии указанная задолженность была полностью погашена.«Кроме того, по указанию Лебедева цена отгруженных ООО «ТерриАнт» тракторов была снижена за счет денежных средств, полученных заводом в качестве субсидии от государства. После увольнения осужденного с должности генерального директора установлен факт неправомерного получения субсидии более чем на 11 миллионов рублей, которые впоследствии возвращены заводом Минсельхозу РФ...» - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Как стало известно, Владимир Лебедев во время судебного заседания отрицал свою причастность к указанным преступлениям, но суд счет доказательства, предоставленные стороной обвинения, убедительными.Осужденному назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com