Центральная городская библиотека города Владимира приглашает на креативные мастер-классы И сегодня...

Центральная городская библиотека города Владимира приглашает на креативные мастер-классыИ сегодня сразу в нескольких странах отмечают день подарков. Это отличный повод, чтобы заранее подумать о том, чем вы будете радовать близких в новогодние праздники.Ну а если подарок выбран - пора его упаковать. С этим вам помогут в центральной городской библиотеке. До конца декабря здесь проводят креативные мастер-классы. Вас научат не только красиво оборачивать вещи в упаковочную бумагу, но и познакомят с разными техниками декора.Узнать подробности и записаться на мастер-класс можно по телефону: 8-920-626-00-87