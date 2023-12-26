Центральная городская библиотека города Владимира приглашает на креативные мастер-классы
И сегодня...
Центральная городская библиотека города Владимира приглашает на креативные мастер-классы
И сегодня сразу в нескольких странах отмечают день подарков. Это отличный повод, чтобы заранее подумать о том, чем вы будете радовать близких в новогодние праздники.
Ну а если подарок выбран - пора его упаковать. С этим вам помогут в центральной городской библиотеке. До конца декабря здесь проводят креативные мастер-классы. Вас научат не только красиво оборачивать вещи в упаковочную бумагу, но и познакомят с разными техниками декора.
Узнать подробности и записаться на мастер-класс можно по телефону: 8-920-626-00-87