Дед Мороз и Снегурочка специального назначения поздравили владимирские семьи с наступающими...

Дед Мороз и Снегурочка "специального назначения" поздравили владимирские семьи с наступающими зимними праздникамиДед Мороз специального назначения поздравил с наступающими зимними праздниками семьи сотрудников Росгвардии. Акция всероссийская. Какой она получилась во Владимире, расскажет Ангелина Свищ.- Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз!На санях и с коптером - Дед Мороз и Снегурочка специального назначения спешат поздравить детишек с самым долгожданным зимним праздником. Ирина с сыном пришли на елку за впечатлениями. Они уверены - предновогодние дни самые волшебные.Ирина:- Тепло, которое они подарили в зимний день, прекрасный зимний день. Это праздник просто замечательный, дети очень довольны, все счастливые, родители тоже приняли участие, они тоже как дети плясали."Елка начальника управления" - так называют ее сами росгвардейцы - с таким размахом проходит впервые. Потрогать технику, сфотографироваться с лисом и весело потанцевать с артистами владимирского кукольного театра - лишь малая часть местной новогодней программы. Яркий праздник организован специально для семей сотрудников и военнослужащих ведомства.Андрей Медведев, начальник Управления Росгвардии по Владимирской области:- Праздничное мероприятие для наших детей наших сотрудников, которые находятся в зоне СВО, выполняют свой служебный долг.Дети получили и сладкие подарки. Закупить их помогли в областном Заксобрании. Вячеслав Картухин отметил, парламентарии успешно взаимодействуют с Росгвардией по многим вопросам.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания:- Чтобы оказать содействие в приобретении подарков для детей сотрудников на такое интересное мероприятие. Соответственно, депутатский корпус отреагировал.Праздничная встреча прошла в рамках акции "Дед мороз специального назначения". В планах у Росгвардии проводить подобных мероприятий больше.Ангелина Свищ, Андрей Синягин "Вести-Владимир"