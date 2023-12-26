Посетители смогут изучить основы электроники и собрать своего робота.

Посетители смогут изучить основы электроники и собрать своего робота.В столице проходит 10-й, юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество". На 36 площадках москвичей и гостей города ждут ярмарки, дискотеки на льду, гастрономические фестивали и исторические реконструкции.Специальная программа ждет юных любителей науки. Научная станция Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана подготовила уникальные мастер-классы для детей в возрасте от шести лет и старше.Погрузиться в мир науки можно на площадке по адресу: улица Вешняковская, владение 16. Юным посетителям расскажут об основах электроники и научат создавать простую электронную схему сигнализации. Кроме того, дети увидят процесс проектирования механической руки на основе экзоскелета, соберут светодиодные елочные украшения и даже своего робота.Юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество" посвящен быту и истории Москвы. Посетителям праздничных площадок расскажут о жизни города во времена первых российских императоров, в годы расцвета дворянства и при советской власти. Кроме того, гости узнают много интересного о научных открытиях в современной столице.Обязательной и одной из самых популярных частей фестиваля стала гастрономическая программа. Гости могут попробовать различные угощения и принять участие в кулинарных мастер-классах.В 2022 году посетители отведали блюда из разных регионов России. В юбилейном сезоне жителям столицы и туристам исторические угощения по старинным московским рецептам.Гастрономическая программа охватывает времена от царской России до современности. Всего – более пяти веков истории нашей страны.Например, на площадке "Москва боярская" можно отведать уху и суп из свежей капусты, жаркое из баранины и другие исконно московские угощения. "Москва дворянская" предложит посетителям блюда XIX века, в том числе приготовленное на открытом огне мясо птицы, а "Москва современная" – НЛО-бургеры, бабл-чай и смузи и прочие известные и достаточно необычные угощения.Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит с 15 декабря по 8 января. За 10 лет гостями стали более 100 миллионов человек.