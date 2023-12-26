Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Дольщики получили ключи от дома-долгостроя на улице Лакина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Так, люди ждали постройку дома №2Г пять лет. Застройщик, ООО «СЗ «СМР-646» получил разрешение на строительство в конце 2018 года. Потом прокуроры привлекли его к статье 200.3 УК РФ за нарушение требований об участии в долевом строительстве. Даже сейчас дело на рассмотрении Октябрьского районного суда.Далее застройщик всё же заключил с гражданами договоры долевого участия, прокуратура взяла объект под свой контроль. В ходе строительства владельцу «СЗ «СМР-646» вносились представления, предостережения, но многострадальный дом всё же был введён в эксплуатацию.