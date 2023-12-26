Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Экс-директора электромеханического завода в Коврове Владимира Лебедева приговорили к колонии. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.Вина бывшего директора – злоупотребление полномочиями. Пять лет назад он заключил договор с ООО «ТерриАнт» о поставке тракторов. Потом, несмотря на задолженность, он так же давай указания об отгрузке продукции. На момент увольнения долг превышал 20 миллионов рублей. Впоследствии деньги были выплачены организации.По наводке Владимира Лебедева стоимость отгруженных машин была снижена за счет полученных заводом субсидий от государства. Так, завод получил более 11 миллионов рублей, но после он вернул их Министерству сельского хозяйства.На момент расследования у фигуранта найдено и изъято денег и имущества общей суммой более 30 миллионов рублей. Мужчину отправили в колонию-поселение на пять месяцев.