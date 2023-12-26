Почти двое суток специалисты устраняли последствия непогоды во Владимирской области.

Почти двое суток специалисты устраняли последствия непогоды во Владимирской области. Выпавший мокрый снег привёл к отключению электроснабжения в ряде населённых пунктов, и энергетики приложили все усилия, чтобы вернуть людям свет. Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев рассказал в своём .На текущий момент электроснабжение удалось восстановить практически повсеместно. «Если вчера днём в зоне отключения электроэнергии находилось более 10 тысяч жителей нашей области, то к ночи уже 1220», - написал утром 26 декабря руководитель региона.Сегодня планируется полностью завершить все ремонтные работы.