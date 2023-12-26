Энергетики Владимирской области восстановили основное электроснабжение после снегопада. Бригады...

Энергетики Владимирской области восстановили основное электроснабжение после снегопада.Бригады энергетиков восстановили работоспособность основной сети 6-10 киловольт (кВ). В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей на сети 0,4 кВ, которые отрабатываются в оперативном порядке, сообщила пресс-служба "Владимирэнерго".Напомним, что 24 декабря выпавшее аномальное количество мокрого снега стало причиной локальных отключений электроэнергии в нескольких районах Владимирской области. А губернатор Александр Авдеев жестко отреагировал на темпы устранения последствий снегопадов.Для устранения последствий стихии были незамедлительно направлены бригады филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго», переведенные в особый режим работы.В помощь энергетикам филиала «ПАО Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго», в круглосуточном режиме ликвидирующим последствия аномального снегопада было привлечено 44 бригады из филиалов «Воронежэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Курскэнерго», «Нижновэнерго», «Орёлэнерго», а также подрядных организаций, оснащённых высокопроходимой спецтехникой.В восстановительных работах задействовано 96 бригад энергетиков в количестве 384 человек и 182 единицы техники. Работы осложнялись заносами подъездных путей большим количеством снега.Фото: пресс-служба "Владимирэнерго".