Об этом сообщили на сайте фудшеринговой компании «Русь».

Фудшеринг и епархия буду кормить нуждающимся во Владимире. Об этом сообщили на сайте фудшеринговой компании «Русь».Произойдёт это после соглашения митрополита Владимирского и Суздальского Тихона и банком еды «Русь» о помощи тем, кому она нужна. Еду будут раздавать в гуманитарном центре епархии на ул. Большая Московская.Смысл фудшеринга в том, что производители бесплатно дают хорошие продукты, не успевшие попасть в корзину покупателя, их бы попросту выбросили. Благотворительные акции проходят во многих магазинах торговых сетей, а далее – волонтёры передают продукцию нуждающимся. Суть банка еды – осознанное потребление ресурсов.Так, за 11 лет «Русь передала около 50 миллионов килограммов продуктов и товаров. Таким образом, в атмосферу не попали 230 тысяч тонн углекислого газа.