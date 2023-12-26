Главные итоги года с губернатором Александром Авдеевым в эфире ГТРК Владимир - Это большой вклад...

Главные итоги года с губернатором Александром Авдеевым в эфире ГТРК "Владимир"- Это большой вклад в развитие экономики и вообще в связи между регионами.Все направления. От социальной сферы до масштабного дорожного строительства.- Неудобства на время, а дорога навсегда.Экономика со смыслом. Какие они, новые векторы? Как наращивать темпы? И какой эффект даёт кластерный подход?- Мы подписали ряд контрактов на Петербургском экономическом форуме и на Владимирском инвестиционном конгрессе. И это тоже прирост.Медицина, кадры, образовательная среда, туризм. Новые грани и задачи. Те, что по силам команде. По каким критериям формировалась?- Это порядочность. Это работоспособность. Это нацеленность на результат. Это командный дух.О консолидации всего общества. И главном для страны.- Чтобы была большая победа. И мы порадовались за возвращение наших бойцов.Итоговое интервью с губернатором Александром Авдеевым в эфире ГТРК "Владимир".29 декабря в 17.30 и в 21.00 на телеканале "Россия-24".30 декабря в 8.00 - на телеканале "Россия".